Pe de o parte, Lasconi îi atacă pe liberali și îi acuză de colaborare cu pesediștii la distrugerea țării, pentru ca doar câteva momente mai târziu să spună că este deschisă la dialog și că ar vrea să discute cu Nicolae Ciucă.

De asemenea, Elena Lasconi a declarat că are un proiect de țară, prin care pune poporul în fața statului, că nu are orgolii și că îl admiră în continuare pe fostul președinte Traian Băsescu. Asta deși fostul președinte a susținut că Nicolae Ciucă este cel mai potrivit pentru a ocupa funcția de președinte.

"Este amuzant domnul Băsescu, eu nu o să îmi schimb declarațiile, pentru că sunt dintr-o bucată, ce cred asta și spun. eu îl admir în continuare, l-am votat, am luat părțile bune pentru că nu a fost un președinte perfect, dar faptul ca s-a sucit și susține cealaltă parte îmi arată că asta e politica în România si că dacă nu a ieșit alianța cu PNP, s-a sucit", a afirmat Lasconi.

Întreabată cum comentează aparițiile tot mai dese ale edilului general Nicușor Dan alături de liderul PNL Nicolae Ciucă, șefa reziștilor a răspuns ironic: "Domnul Ciuca a bătut palma (cu Nicușor Dan - N.R.) în direct. Dar să știți că si eu dau cuba cu toti copiii, cu oamenii pe care-I întâlnesc pe stradă, că nu am niciun fel de problemă, DAR NU MĂ DERANJEAZĂ DELOC, PENTRU CĂ EU ÎN PRIMUL RÂND NU AM ORGOLII, am spus-o de nenumarate de ori, daca în politică ai orgolii, nu ai ce să cauți".