"Am senzația că occidentalii urmăresc emisiunea noastră cu mare interes, în speranța că vor descoperi indicii ascunse despre cum sau când îi vom ataca. Chiar nu înțelegeți că nu mai suntem la câteva secunde de Al Treilea Război Mondial, până și acele secunde s-au scurs.

Rusia este superioară când vine vorba de armele strategice. Bunul simț înnăscut ne ține să nu le folosim, dar nu puteți conta la nesfârșit pe bunul nostru simț.

Rusia nu este agresorul. Noi acționăm rațional. Faptul că în 30 de ani am reușit să ne transformăm dintr-o țară care aproape că nu a mai existat, într-o țară de care vă e frică și pe care încercați să o destrămați ne demonstrează faptul că avem dreptate", a afirmat prezentatorul TV rus.

Kremlin propagandists sound pretty put out with my reporting that exposes their vile threats and warmongering conversations to the Western world. They also resent the headlines calling them names they don't like [Putin's cronies, puppets, stooges]. Oh well, if the shoe fits... pic.twitter.com/OpBjna9S1e