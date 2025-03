Declarații de dragoste pentru iubita

„Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.”

„Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor sa te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!”

„Dacă cineva îți spune te iubesc tu să-i spui că minte căci iubirea nu se spune ci se simte.”

„Opt litere, două cuvinte, un singur înțeles: Te Iubesc!”

„Engleză nu vorbesc … Franceză nu cunosc … Dar știu cuvântul romanesc să îți spun un sincer „Te iubesc”!”

„Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la tine, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și azi și ți-aș spune în fiecare clipa!”

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles”.

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște. Te iubesc!”

„Eu sunt o fereastra deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu ma satur, te-am și te mai vreau!”

„Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!”

„Iubirea e un strop de lumină un stop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar”

„Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, câdeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi, și chiar dacă soarta ne va despărti, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă-ntr-o stea.”

„Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare răsărit aduce o speranță… Între apus și răsărit sunt ore fără viață… Sunt orele în care ești departe de mine„.

„A iubi înseamnă a suferi dar cum tot mai multi fug de suferința tot mai putini știu să iubească.”

„Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fără tine e o eternitate”.

„Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiți cu ceea ce avem și nemultumiți de ceea ce suntem.”

„De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde caci oriunde te-ai ascunde ea la inima pătrunde.”

„ Credeam că de la ultimul eșec nu-mi voi mai reveni niciodată…însă tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zâmbet și sentimentul pierdut undeva într-un colț de inima…Iubirea…Aș scrie pe al cerului și pe a nopții boltă…Că fără tine eu numai pot trai deloc…Te iubesc fetița mea și vreau să-mi petrec ziua de Dragobete toată cu tine.. și toate zilele care vor mai urma..!!!”

Daca as fi de gheata ai vedea cu ochii tai cum ma topesc cand imi zambesti, dar bine ca nu sunt pentru ca altfel m-as fi topit deja.

