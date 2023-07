Bătăușele care au desfigurat-o pe fata de 13 ani în parcul IOR din Capitală au fost lăsate în libertate. Între timp, agresoarele, toate minore, au fost identificate de polițiștii din Capitală.

Acestea au fost audiate de polițiști, la aproximativ două zile după agresiunea care a stârnit valuri de revoltă în rândul opiniei publice. A fost deschis și un dosar penal pentru loviri și alte violențe, însă agresoarele deocamdată se află în stare de libertate. Asta până când mama victimei va depune și o plângere penală. Potrivit surselor Realitatea Plus, acest lucru se va întâmpla în cursul zilei de luni.

Pentru că sunt minore, procedura este una specială. Ele sunt audiate în prezența unui reprezentant legal, tutore sau părinte. Cât despre fata de 13 ani care a fost bătută cu bestialitate, ea abia a ieșit din sala de operație, acolo unde a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul feței.

Agresiunea avut loc în cursul zilei de miercuri, în parcul IOR din Capitală, acolo unde fata ar fi mers la joacă. Între ea și cele trei ar fi existat un conflict mai vechi. A fost identificată în parc, au înconjurat-o ca nu cumva să scape iar mai apoi au luat-o la pumni și palme.

Apelul disperat al mamei victimei

Într-o intervenție la Realitatea Plus, mama victimei a făcut apel la toate autoritățile competente, dar și la societate în general, să o ajute în acest caz:

„Copilul se recupereză ușor. Are niște dureri foarte mari. Cu ajutorul medicilor și asistentelor ne revenim. Dar trauma psihică, emoțională a copilului este de nedescris. Nu vă pot spune în cuvinte ce simt, cum simte, cum tresare, cum un copil de 13 ani care se descurca singur cu ce poate să se descurce un copil de vârsta ei acum are nevoie de mine să mănânce, să fie spălat. Fetița are probleme la nivelul sistemului osos, orice traumă îi poate rupe oasele”

Ajutați-ne să se facă dreptate, să nu rămână totul așa

„Vă rog, ajutați-ne să se facă dreptate. Ajutați-ne să facem dreptate în privința acestor copii. Vă rugăm frumos să fie consilliați. Ajutați-ne să se facă dreptate, să nu rămână totul așa. Copilul meu este traumatizat, cumva cum nu vă pot relata”, a mai spus mama fetei.

„Fetele respective se laudă între ele cu ceea ce au făcut, se laudă cu faptul că au bătut-o”

„Nu știu ce se întâmplă cu agresoarele. Am auzit de la duumneavoastră că au fost audiate. Nu știu nimic. Am fost cu copilul la spital, acum am revenit la domiciliu. Aștept să mă duc luni. Dacă starea de sănătate a copilului îmi va permite voi merge la secție, dacă nu, în momentul acesta nu știu. Aștept ca cei de la poliție, de la Secția 12 să facă ceea ce au de făcut. Fetele respective se laudă între ele cu ceea ce au făcut, se laudă cu faptul că au bătut-o și că nu are nimeni ce să le facă pentru că sunt minore. Rog frumos părinții acestor fete să le ajute cumva să le consilieze psihologic să nu mai facă așa ceva, să nu mai creadă că ele au dreptate și că este bine ceea ce au făcut,”a spus Alina Alecu, mama fetei agresate.

Fată de 13 ani, bătută cu bestialitate de alte adolescente, în parcul IOR. Niciun adult n-a observat nimic