Comisia de Circulație a Primăriei Brașov a decis astăzi să interzică circulația trotinetelor închiriate în întreg orașul. Decizia vine după ce operatorii de trotinete nu au reușit să vină cu soluții prin care aceste vehicule să nu mai fie parcate la întâmplare pe mijlocul trotuarului sau chiar direct pe șosea. În mod normal, trotinetele lăsate în urmă sunt recuperate de operatori, însă recuperarea lor poate dura chiar și câteva săptămâni.

Uber și Bolt, cei mai mari operatori de trotinete din România, nu vor mai putea să presteze acest serviciu în Brașov pe o perioadă nedeterminată. Comisia de Circulație a Primăriei Brașov a precizat că circulația trotinetelor închiriate va fi permisă în viitor cu condiția ca operatorii să nu le mai permită utilizatorilor să-și abandoneze trotinetele pe drum.

În Brașov, Uber are 900 de trotinete de închiriat, în timp ce Bolt are 500 de trotinete în acest oraș. De asemenea, Uber deține 91 de stații de preluare în Brașov, iar Bolt are 48 de astfel de stații.

Trotinetele închiriate sunt deja implicate în câteva sute de accidente în România.

Un raport al Ministerului de Interne arată că s-au produs 396 de accidente grave în care au fost implicate trotinete închiriate, în intervalul iunie 2021 – iunie 2024. În asemenea accidente, 24 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 370 au fost grav rănite.

Cele mai multe accidente au avut loc în București, 187 în perioada amintită, dintre care 3 accidente au fost fatale.