Rusia intenționează să interzică serviciul de mesagerie WhatsApp, forțând astfel milioane de utilizatori locali să migreze către Max, o nouă aplicație autohtonă promovată intens de autorități. Max, propusă de gigantul rus al rețelelor sociale VK, este prezentată ca o „super-aplicație”, similară cu WeChat din China, oferind utilizatorilor acces la servicii de administrație publică, pe lângă posibilitatea de a comanda bunuri sau servicii, precum o pizza.

Oficial, Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a mass-media, a anunțat vineri intenția de a interzice complet WhatsApp în numele „luptei împotriva criminalității”. Deja din luna august, efectuarea apelurilor pe aplicațiile de mesagerie străine, inclusiv pe WhatsApp (care numără circa 100 de milioane de utilizatori în Rusia), a fost blocată.

Miza: supravegherea și eliminarea „dependenței” de străini

Guvernul rus a intensificat eforturile de reducere a dependenței de platformele străine și a cerut producătorilor să includă automat Max în toate telefoanele și tabletele noi comercializate de la 1 septembrie. Autoritățile insistă asupra faptului că platformele străine stochează date sensibile, argumentând necesitatea securității naționale.

Cu toate acestea, avocații și apărătorii libertăților civice denunță Max ca fiind un potențial instrument puternic de supraveghere, având în vedere absența criptării de la un capăt la altul (end-to-end).

WhatsApp, deținut de gigantul american Meta, consideră că este vizat tocmai din cauza metodei sale de criptare end-to-end, care protejează mesajele de intervenția terților, inclusiv a guvernelor. Platforma asigură că nu stochează mesajele criptate odată ce acestea au fost livrate și se abține să comunice informații guvernelor.

Reacții împărțite în rândul rușilor

Decizia a generat reacții mixte în rândul populației. Unii cetățeni, precum Ekaterina (39 de ani), continuă să folosească WhatsApp pentru comunicarea privată, deși angajatorul le-a cerut să instaleze Max, mărturisind că nu au „prea multă încredere” în aplicația locală. Andrei Ivanov (33 de ani) critică forțarea schimbării, și spune că este o „formă de restricționare a libertăților”.

Alți cetățeni, precum pensionarul Sergei Abramov (67 de ani), văd platformele străine ca pe o „amenințare” la adresa țării. Maria Isakova (36 de ani) exprimă încredere în capacitatea de adaptare a Rusiei: „Ne adaptăm, există alte aplicații de mesagerie, alternative. Nu văd care este problema”.