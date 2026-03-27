Primele bancnote cu noua semnătură apar în această vară

Potrivit comunicatului oficial, primele bancnote de 100 de dolari care vor purta semnătura liderului de la Casa Albă vor fi tipărite în luna iunie. Ulterior, modificarea va fi extinsă treptat și la celelalte cupiuri aflate în circulație.

Tradiția datează încă din 1861, când pe moneda americană au început să apară exclusiv semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului Statelor Unite. Noua decizie schimbă acest protocol istoric, aducând în prim-plan figura președintelui.

Mesajul Trezoreriei: o recunoaștere a „realizărilor istorice”

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a justificat această inițiativă printr-o declarație puternică, subliniind că nu există o modalitate mai vizibilă de a marca contribuțiile liderului american decât includerea numelui său pe bancnotele naționale.

Oficialul consideră că această schimbare simbolică reflectă importanța momentului politic și impactul administrației asupra istoriei recente a Statelor Unite.

Parte dintr-o strategie mai amplă de simbolistică

Decizia privind bancnotele vine într-un context mai larg, în care administrația condusă de Donald Trump a inițiat mai multe proiecte cu valoare simbolică.

Printre acestea se numără aprobarea emiterii unei monede comemorative din aur cu efigia președintelui, dar și redenumirea unor instituții și obiective importante. Un exemplu notabil este Kennedy Center, o instituție culturală emblematică din Washington, care a fost asociată cu numele liderului republican.

Schimbări și în infrastructură: aeroport cu numele lui Trump

În paralel, statul Florida pregătește o altă modificare importantă: aeroportul internațional din Palm Beach urmează să fie redenumit în onoarea președintelui. Inițiativa vine în urma unei legi adoptate de legislativul local, în contextul în care zona găzduiește și reședința privată a acestuia.

Noile măsuri nu au trecut neobservate și au generat reacții mixte în spațiul public. Criticii vorbesc despre o posibilă tendință de personalizare excesivă a simbolurilor naționale, în timp ce susținătorii consideră că schimbările reflectă o perioadă importantă din istoria recentă a SUA.