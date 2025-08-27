Departamentul pentru Sănătate și Servicii Sociale din Statele Unite nu a răspuns deocamdată la solicitărilor transmise de Reuters pentru a face declarații pe această temă. Cele trei vaccinuri aprobate sunt produse de companiile Pfizer - împreună cu partenerul său german, BioNTech - Moderna și Novavax.



Compania Pfizer a precizat că autorizația de utilizare de urgență a vaccinului său împotriva COVID-19 pentru copiii cu vârste sub cinci ani a fost revocată, scrie Agerpres.

Vaccinul Moderna a fost aprobat pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, a declarat secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr. Reprezentanții companiei Moderna nu au putut fi contactați pentru a face declarații până la ora transmiterii acestor informații.



Versiunea actualizată a vaccinului Comirnaty, produs de Pfizer și BioNTech, a fost aprobată pentru toate persoanele cu vârste de peste 65 de ani, precum și pentru persoanele cu vârste cuprinse între 5 și 64 de ani care suferă de cel puțin o afecțiune care le expune la un risc ridicat de complicații grave în urma infectării cu COVID-19, a anunțat compania americană într-un comunicat de presă.

