Dărău a solicitat o întâlnire urgentă a membrilor Comitetului Politic, înaintea ședinței coaliției de vineri dimineață, în care să fie analizate ”matur” căile de acțiune, inclusiv retragerea miniştrilor sau ieşirea de la guvernare.

Senatorul USR-PLUS a criticat și modul în care actuala conducere a negociat formarea guvernului la finalul anului trecut, subliniind că aceasta este principala cauză pentru lipsa reformelor promise.

”Cum am ajuns în absurdul situaţiei de a vota împotriva propriului guvern? Şi nu doar de a vota împotrivă, ci de a o face semnând o moţiune alături de AUR!

Am stat cu mâna la spate, pe post de balama, incapabili să promovăm reforme majore, cu piedici din partea unor parteneri de guvernare tributari unor relaţii de influenţă şi corupţie.

Negocierile duse în decembrie 2020 îşi arată limitele. Chiar dacă am obţinut portofolii ministeriale importante, nu am obţinut şi includerea reformelor promise în protocolul de guvernare, cu obiective pe calendar. Or, degeaba ocupăm fotoliile acelea dacă nu putem livra ceea ce am promis românilor”, a scris Darău pe un grup intern de comunicare al USR-PLUS.

Senatorul a avertizat conducerea USR-PLUS că partidul va fi cel care va plăti pentru lipsa reformelor și, de asemenea, că o eventuală asociere cu o organizație extremistă este riscantă.

”Doar reîntoarcerea la democraţie ne poate da forţa pentru o schimbare.Pentru a putea negocia în folosul românilor, pentru a fi credibil, partidul are nevoie de un scor electoral cât mai mare în 2024, care poate fi obţinut numai prin reîntoarcerea la democraţia internă care l-a consacrat şi prin promovarea competenţei.

Altfel, fiţi siguri, nu PNL sau UDMR vor plăti preţul pentru lipsa reformelor, ci noi.

Să nu uităm nici că potenţiala asociere cu o organizaţie extremistă precum AUR este în egală măsură sensibilă şi riscantă, acest pas strategic trebuind obligatoriu discutat formal în Comitetul Politic”, a mai transmis Dărău, potrivit hotnews.