Fostul baron PNL Iulian Dumitrescu deține o avere impresionantă care nu este trecută în declarația de avere. Supranumit baronul Lamborghini, acesta deține doi bolizi a căror valoare este de peste 500 de mii de euro.

Mai mult, Iulian Dumitrescu stă într-un apartament de 800 de metri pătrați, în nordul Capitalei pentru care ar plăti lunar o chirie de 10 mii de euro.

Iulian Dumitrescu este cunoscut în spațiul public ca având strânse legături cu generalul Florian Coldea.

Dincolo de faptul că frecventează concomitent același restaurant de lux unde s-au mai și întâlnit, cei doi sunt conectați și în mediul de afaceri. La mijlocul lunii iulie 2025, Tribunalul București a decis începerea judecății în dosarul de corupție în care fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, sora și cumnatul acestuia, primarul orașului Lehliu Gară, Iulian Iacomi, precum și alți patru inculpați au fost trimiși în judecată de procurorii DNA.