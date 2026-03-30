În lipsa unei intervenții rapide din partea Guvernul Bolojan, plafonarea prețurilor pentru produsele esențiale ar urma să dispară chiar în această săptămână, ceea ce ar putea avea efecte imediate în magazine.

Termen limită: începutul lunii aprilie

Data de 1 aprilie vine cu schimbări importante. Începând din această zi, plafonarea prețurilor la alimentele de bază își încheie valabilitatea, dacă nu va fi adoptată o nouă măsură de prelungire.

Tot atunci dispare și plafonarea tarifelor la gaze pentru consumatorii non-casnici, o decizie care ar putea amplifica presiunea asupra costurilor generale din economie.

Aceste modificări vin într-un context deja dificil pentru populație, după scumpiri succesive în domenii precum energia și transportul. Efectul cumulat al acestor creșteri ar putea fi resimțit rapid în prețurile de la raft.

Industria alimentară, lovită de scumpirile la energie. Președintele ROMPAN: „Cresc prețurile!”

Măsura care a ținut în frâu prețurile ajunge la final

Actul normativ cunoscut drept Ordonanța 67, cel care a limitat adaosul comercial pentru produsele agroalimentare, se apropie de expirare în doar câteva zile.

Inițial introdusă în iulie 2023 pentru o perioadă de 90 de zile, măsura a fost ulterior extinsă de mai multe ori, tocmai pentru a tempera creșterile accelerate ale prețurilor la alimente.

Odată cu eliminarea acestei limitări, piața ar putea reacționa rapid, iar costurile produselor esențiale ar putea urca din nou.

Lista produselor care ar putea deveni mai scumpe

În cazul în care plafonarea nu va fi prelungită, mai multe alimente de bază sunt vizate de posibile majorări de preț.

Pe listă se află pâinea albă, în gramaje de 300–500 de grame, dar și făina albă sau mălaiul, produse nelipsite din alimentația zilnică.

Carnea proaspătă, atât de pui, cât și de porc, ar putea înregistra creșteri, la fel ca și o serie de legume precum roșiile, ceapa, castraveții, fasolea uscată, morcovii, ardeiul gras, ardeiul capia sau usturoiul.

Nici fructele nu sunt ocolite: merele roșii și cele golden, prunele, perele sau strugurii de masă se numără printre produsele care ar putea avea prețuri mai mari.

Cartofii albi, ouăle de găină și uleiul de floarea-soarelui sunt, de asemenea, pe lista alimentelor vizate.

În zona lactatelor, ar putea apărea scumpiri la laptele de vacă de un litru cu 1,5% grăsime, smântâna de 12% grăsime, iaurtul simplu de 3,5% grăsime (în ambalaje de până la 200 de grame), dar și la brânza telemea de vacă vrac.

Untul și zahărul ar putea deveni și ele mai scumpe, alături de produse precum magiunul.

Presiunea pe bugetele românilor ar putea crește

Toate aceste posibile majorări vin într-un moment în care mulți români resimt deja efectele scumpirilor din ultima perioadă. Eliminarea plafonării ar putea accentua aceste dificultăți, mai ales dacă nu vor exista măsuri compensatorii care să atenueze impactul asupra consumatorilor.

Recomandări ANSVSA pentru cumpărăturile de Paște: cum alegi în siguranță cozonacul, pasca și prăjiturile