Evita sa te imbraci cu haine din materiale sintetice. Aceste textile produc energie statica, deoare absorb mai putina apa. Poti renunta la ele, alegand haine din in sau din bumbac. Pielea iti va multumi si nici nu te vei mai curenta, atingand diverse suprafete sau alte persoane. Daca trebuie, totusi, sa porti haine din sintetice, poti descarca energia statica, prinzand de haina respectiva un mic obiect din metal( ac, agrafa sau o brosa). In cazul unei rochii/fuste din material sintetic, da-ti cu o crema hidratanta inainte de imbracare sau sa umezeste-ti palmele si atinge apoi fusta.

Creste nivelul de umiditate. Energia statica e favorizata de mediile uscate. Tocmai din aceasta cauza te curentezi frecvent iarna, cand aerul e foarte uscat si porti mai multe materiale sintetice(geaca de fas, spre exemplu). Asadar, umezeste mainile inainte de a atinge o suprafata metalica sau un alt om. Vei evita astfel producerea de energie statica. De asemenea, e bine sa te dai cu creme de corp dupa ce faci dus, astfel incat pielea sa aiba suficienta umiditate pentru a elimina energia statica. In camerele cu aer foarte uscat, poti instala un umidificator sau poti deschide mai des fereastra.

Foloseste-te de metal. Metalul in contact cu un alt metal poate prelua socul in caz de energie statica. Astfel, in loc sa intinzi mana spre clanta, mai intai introdu cheia in broasca. Atingerea unui obiect din metal este valabila si in cazurile in care urmeaza sa folosesti diverse device-uri precum precum telefonul, calculatorul, laptopul etc.