„Asta cu ieșitul de la guvernare, deja a devenit o marotă pe care chiar vreau să nu o mai discut. De ce să iasă PSD la guvernare?

Tot aud, mi se întâmplă și mie, întâlnindu-mă cu oameni pe stradă care spun ”Ieșiți domnule de la guvernare că uitați ce se întâmplă”

„Pai de ce să ies doamnă de la guvernare? Să las USR să guverneze?” Să las să ducă companiile de stat, că eu așa am senzația că se dorește, să ducă companiile de stat la un nivel foarte prost tocmai ca să se ajungă să se vânda pe 2 lei.

Nu vă ascund că din punctul meu de vedere cred că ar fi o guvernare mult mai liniștită și mai eficientă fără USR.

Acum în pachetul doi, nu am văzut niciun fel de implicare a celor de la USR, în aceste măsuri. În schimb am văzut o frenezie de neoprit pe la ministerul domnului Miruță, unde sunt 600 de CV-uri depuse, adunate de pe la toate ONG-urile ca să ia acolo un locșor pe la stat. Sunt preocupați pe ultima sută de metri sa angajeze cât mai mulți oameni prin structurile statului, pe acolo unde spuneau că sunt sinecuri.

Păi domnul Miruță, și îl întreb public: Dacă tot intrăm acum în pachetul doi, tăiem membri din consiliile de administrație, le tăiam îndemnizațiile, de ce angajează acum, pe ultima sută de metri?”

