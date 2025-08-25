Sorin Grindeanu: "Toti domnii acestia care stau toata ziua cu PSD in gura nu au venit nici dupa o saptamana cu reforma pe administratia locala. Deci cine blocheaza ce?! Avem nevoie de o discutie clara pe acest subiect.

- Am cerut si de la Finante sa vina cu o noua forma a reformei fiscale, sa vedem o proiectie clara si masurile noastre pe taxarea multinationalelor. Ce sa aprobam? Povesti?

- Toata presiunea pusa pe noi nu ma impresioneaza absolut deloc. PSD nu blocheaza absolut nimic. Daca guvernul venea cu pachetul de eliminare a privilegiilor si a pensiilor speciale, putea fi demult adoptat. Fă asta - ca iti spunem de trei saptamani asta.

- Nu vreau sa mergem la coalitie ca sa impartim functii. Daca vor sa discutam pe masurile fiscale sau de administratie atunci da, suntem de acord. Noi stam dupa ei- pentru ca stau si pierd timpul pe adm locala si masurile fiscale. Ministerul de Finante si Ministerul Dezvoltarii nu au legile gata. Noi nici nu stim cat va fi deficitul. Trebuie sa ne spuna ce a discutat cu Comisia, si pana unde ne putem duce.

- Nu ma duc la coalitie sa imi spuna Fritz ca vrea nu stiu ce functie. Noi am intrat in aceasta Coalitie ca sa punem umarul sa scoatem Romania din criza, nu sa isi puna USR oameni pe functii.

- O parte consistenta a acestui pachet ni se datoreaza - fie ca vorbim de SGG, Ministerul Muncii, Sanatatea sau Justitia. Unde nu e gata nu sunt ministerele noastre.

- Propunerea mea este sa mergem la coalitie ca sa discutam lucruri legate de guvernare, nu functii sau alegeri.

Daniel Băluță: Nu este oportun sa organizăm în noiembrie alegeri in București

"Preocuparile pe care le au romanii acum sunt legate de cresterea costurilor de trai, cresterea costurilor de transport in comun. De aceea, PSD este preocupat de Pachetul de relansare economica!

Apoi, este o problema de moralitate, pe care romanii deja au sanctionat-o la vot. Sa ne amintim de alegerile europarlamentare din 2024, cand PSD a candidat la comun cu PNL!

Cand unora le convine sa fim in blocul european e bine si alta data nu le convine, sa se mearga la vot individual, sa candidam unii impotriva celorlalti!

Campania din Bucuresti va fi foarte vizibila si sa nu uitam ca va avea loc in contextul actiunilor de protest din strada deja anuntate.

Chiar daca PSD este pe primul loc in sondaje, noi nu consideram oportun sa se organizeze acum: alegerile le facem pentru oameni, nu pentru partide!", a spus Daniel Băluță.