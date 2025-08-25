Pe agenda discuțiilor se află pachetul 2 de măsuri fiscale, inițial anunțat de premierul Ilie Bolojan cu termen de adoptare la finele lunii iulie. Acest termen a fost amânat, la fel și un termen ulterior, stabilit pentru începutul lunii august, ceea ce a generat întârzieri în implementarea reformelor promise.

Conform surselor, eliminarea privilegiilor specialilor nu ar intra în pachetul doi al măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan. Sorin Grindeanu anunță că restanțele se referă la măsuri fiscale și administrație. Astfel PSD revine la masa coaliției pentru discuțiile din pachetul 2. Social-democrații cer Ministerului Finanțelor proiecții clare de impact și o primă formă de rectificare bugetară.

Șeful PSD susține că, de fapt, măsurile guvernului Bolojan nu sunt menite să elimine privilegiile specialilor și cere măsuri clare pentru rezolvarea acestor probleme.

Absența PSD și dispute în coaliție

În ultimele săptămâni, negocierile formale în cadrul coaliției au stagnat după anunțul liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a decis ca partidul său să nu mai participe la ședințe. Motivul oficial al acestei decizii vizează „lipsa de respect și decență” a USR-ului, după evenimente legate de decesul fostului președinte Ion Iliescu.

Totuși, în ședința Biroului Politic Național desfășurată luni, 25 august, pe fondul reaprinderii discuțiilor privind alegerile pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a venit cu o propunere ca PSD să revină asupra deciziei.

Mesajul premierului Ilie Bolojan în contextul crizei

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a lansat un avertisment în cadrul unui interviu acordat publicației Bloomberg, în care a atras atenția asupra riscului ca România să intre în incapacitate de plată. Replica liderilor PSD nu a întârziat să apară, aceștia acuzându-l pe șeful executivului că induce panică în rândul investitorilor.

„Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă ușurință folosește aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor și investitorilor încredere, siguranță, calm”, a scris Mihai Fifor pe 18 august. În același timp, în PSD se discută deja despre elaborarea unui al treilea pachet cu măsuri fiscale care să susțină relansarea economică a țării.

Scandal pe data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă atacă PSD și acuză jocuri politice murdare

„Radu Oprea, cu alți colegi, a făcut un prim draft, va fi lucrat, după care îl vom prezenta. E necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar. Am urlat că vine lupul, vine apocalipsa, dar vine Fitch și spune, urmare adoptării pachetului 1, că suntem în aceeași situație”, a spus Sorin Grindeanu.

Contextul politic delicat al revenirii PSD la masa negocierilor

Revenirea PSD la dialogul coaliției survine la puține zile după publicarea unui sondaj comandat de PNL, în legătură cu alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei. Conform surselor, social-democrații nu doresc să grăbească organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în acest an, chiar dacă legea prevede organizarea lor în termen de 90 de zile.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. Nu că dorim să evităm aceste alegeri, dovadă stă și faptul că avem cel mai bun candidat în acest moment. În momentul în care discutăm coordonatele în care să se desfășoare aceste alegeri, da, mergem înainte, dar să le facem doar că vrea USR-ul, mă scuzați”, a declarat Grindeanu după ședința BPN de luni.

Această ședință de luni va avea rolul de a clarifica pozițiile partidelor în privința pachetului fiscal, a procesului electoral din Capitală și a direcțiilor de acțiune pentru perioada imediat următoare în cadrul coaliției guvernamentale.

Stenograme explozive din ședința PSD, înainte de negocierile din Coaliție. Grindeanu: Nu vreau să mergem acolo ca să împărțim funcții! Băluță: Nu e oportun să facem alegeri în noiembrie