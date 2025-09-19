Motivul, susține el, constă în acorduri informale între serviciile de informații. Kara-Murza a relatat din propria experiență: în 2020, Departamentul de Justiție al SUA i-a predat documente FBI privind investigațiile asupra otrăvirilor sale din 2015 și 2017, însă rezultatele testelor erau clasificate.

Chiar și după ce liderul opoziției a obținut printr-un proces documente care confirmau intenția de otrăvire, identitatea substanței nu a fost dezvăluită, nici măcar în instanță. Din peste 1.200 de pagini de materiale, 206 au rămas complet clasificate, iar FBI a invocat, potrivit politicianului, o lege care interzice dezvăluirea metodelor serviciilor de informații, scrie The Moscow Times.

Pericolul publicării rezultatelor

Kara-Murza a explicat: „Războiul e război, politică e politică, sancțiunile sunt sancțiuni, dar serviciile de informații își mențin propriile canale de comunicare și propriile acorduri. Dacă laboratoarele occidentale publică rezultatele [biopsiei lui Navalni], va fi confirmarea oficială că Federația Rusă, sub conducerea lui Putin, continuă să producă și să folosească arme chimice interzise, contrar Convenției internaționale privind armele chimice. Atunci ar fi obligate să acționeze, să răspundă cumva. Se pare că nu vor să facă asta.”

Confirmări care rămân ascunse

Cu o zi înainte, Iulia Navalnaia anunțase că laboratoarele din două țări occidentale confirmaseră otrăvirea soțului ei în colonia penală Polar Wolf, dar refuză să publice rezultatele „din motive politice”. Navalnaia a subliniat că statele occidentale nu au temei legal pentru a deschide o anchetă pentru crimă, dar va continua să ceară ca datele să fie făcute publice.

„Afirm că Vladimir Putin este vinovat de uciderea soțului meu. Acuz serviciile de informații ruse de dezvoltarea de arme chimice și biologice și cer laboratoarelor să își publice rezultatele”, a declarat ea.

Trei avocați ai lui Aleksei Navalnîi, condamnați la închisoare în Rusia pentru „extremism”

Navalnaia a mai cerut politicienilor occidentali să înceteze să „joace în favoarea lui Putin”, amintind că acesta a comis crime similare nu doar în Rusia, ci și în străinătate.

Ultimele zile ale lui Navalnîi în detenție

Alexei Navalny a murit pe 16 februarie 2024, în Colonia Penală nr. 3 din satul Kharp. Până atunci, el petrecuse aproape 300 de zile în izolare totală. Comitetul de Investigații a afirmat că decesul a fost cauzat de o aritmie bruscă asociată cu o „boală combinată”, însă anchetele independente au pus sub semnul întrebării versiunea oficială.

The Insider a raportat că proiectul de rezoluție al Comitetului de Investigații menționa plângerile politicianului privind dureri abdominale severe, vărsături și convulsii, dar aceste informații au fost omise din documentul final. Dossier a relatat că, după moartea lui Navalnîi, anchetatorii au confiscat 75 de obiecte cu care politicianul intrase în contact, inclusiv haine, cărți și chiar zăpadă din curtea de exerciții.

Refuzul anchetei penale

Comitetul de Investigații a refuzat oficial deschiderea unei anchete penale pentru moartea lui Alexei Navalny, iar instanța a respins plângerea depusă de mama politicianului.

