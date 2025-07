„Dacă am trăi într-o țară normală, democratică ar trebui să i se ridice controlul judiciar, ba chiar ar trebui să se anuleze rechizitoriul făcut de procurorul Marius Iacob, după motivarea pe care președintele Nicușor Dan a trimis-o la Curtea Constituțională prin contestarea legii lui Vexler, pica absolut toate acuzațiile, inclusiv ordonanța veche de pe vremea lui Crin Antonescu.

Cât despre decizie, îmi e greu să spun, nu știu cine sunt judecătorii pentru că așa cum am auzit-o mai devreme de Flori Maior, în cursul zilei de azi, dacă are norocul să pice la judecătorii corecți, pentru că România are judecători corecți, doar statul paralel a fost cel care a șantajat și a pus presiune pe anumiți judecători care au executat ordinele, dar marea majoritate a judecătorilor sunt corecți.

Întorcându-mă la mesajul pe care l-a dat Călin Georgescu, este exact mesajul pe care îl repetă de ani de zile. Vorbește despre pace, despre iubire, despre construcție, despre lucruri bune. Exact opusul a ce s-a întâmplat în România în 35 de ani. Adică toți politicienii au distrus, au răspândit răutate, ură, au dezbinat poporul în așa fel încât să îl poată conduce mai puternic, în sensul de a se menține ei la putere. Astăzi cei care sunt la putere nu mai lucrează pentru popor, de fapt nu mai lucrează de mulți ani de zile, ci doar pentru ei. Numai măsurile pe care le-am văzut și declarațiile politicienilor care spun clar că dacă existau alte soluții pentru a scoate România din această situație cumplită, economică, care a început încă din pandemie cu achiziții uriașe, conduse de Ludovic Orban, susținătorul domnului Nicușor Dan, iată că ei au ales de fapt să pună presiune pe români ca să se salveze tot ei.

Așa-zisa reformă pe care o propune Ilie Bolojan este o glumă, eu o să continui diseară să discut despre aceste lucruri, eu sper ca președintele Nicușor Dan să atace la Curtea Constituțională această lege, pentru că a spus clar că nu este de acord cu mărirea TVA-ului, altfel nu va confirma decât că este în aceeași echipă cu Ilie Bolojan și fac un joc politicianist bun-politistul rău, în așa fel încât să îi păcălească pe cetățeni.

În rest, așteptăm. De ce a întârziat, e greu de spus. Probabil din motive tehnice, sunt convinsă că și judecătorilor le este greu, peste tot unde mă duc oamenii îmi spun același lucru, că este nedrept ce se întâmplă, că este o mizerie, și că aceste abuzuri trebuie să se termine. Eu mă bucur că românii au curaj, sunt mulți care au curaj, acum e o perioadă în care oamenii sunt în vacanță, dar cu siguranță în septembrie-octombrie oamenii care vor fi în stradă vor fi și mai numeroși”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

