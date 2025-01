De ce trebuie aerisită frecvent locuința în sezonul rece. Motivele pentru care trebuie să facem acest lucru. Iată ce spun specialiștii.

Potrivit statisticilor, mediul nostru interior este de doua pana la cinci ori mai toxic decat mediul exterior si, in medie, oamenii isi petrec aproximativ 90% din viata in interior!

Beneficiile aerisirii corecte in sezonul rece

1. Reducerea umiditatii si prevenirea mucegaiului

Un nivel ridicat de umiditate interioara favorizeaza dezvoltarea mucegaiului, care poate deteriora locuinta si poate afecta sanatatea locatarilor. Sporii de mucegai pot declansa alergii, iritatii respiratorii si alte probleme grave, in special la copii, varstnici sau persoanele cu imunitate scazuta. Aerisirea regulata elimina excesul de umiditate si previne aparitia acestor probleme.

2. Imbunatatirea calitatii aerului

Aerul stagnant din interior poate deveni incarcat cu poluanti si alergeni. Aerisirea regulata elimina particulele nocive si inlocuieste aerul viciat cu aer proaspat, mai bogat in oxigen.

3. Mentinerea unui nivel optim de CO₂

Nivelurile ridicate de dioxid de carbon pot provoca disconfort, oboseala si scaderea productivitatii. Prin deschiderea geamurilor pentru cateva minute, nivelul de CO₂ este redus semnificativ, iar aerul proaspat adus in incapere stimuleaza functionarea optima a creierului.

4. Reducerea riscului de boli respiratorii

Aerul uscat si inchis favorizeaza raspandirea bacteriilor si virusurilor. In plus, incalzirea excesiva usuca mucoasele respiratorii, reducand capacitatea organismului de a se apara impotriva infectiilor. Aerisirea ajuta la mentinerea unui echilibru sanatos al umiditatii si reduce concentratia de agenti patogeni din aer.

5. Prevenirea acumularii de monoxid de carbon

In sezonul rece, multe locuinte folosesc surse de incalzire precum sobe sau centrale pe gaz, care pot elibera monoxid de carbon (CO) in caz de defectiuni sau ventilatie insuficienta. Aerisirea frecventa ajuta la eliminarea acestui gaz toxic, care este inodor, dar extrem de periculos.

Cum sa aerisim corect locuinta in sezonul rece?

1. Aerisirea scurta si intensa

Cea mai eficienta metoda de aerisire in sezonul rece este deschiderea completa a ferestrelor timp de 5-10 minute, de mai multe ori pe zi. Aceasta permite schimbul rapid de aer fara a raci peretii sau mobilierul, ceea ce reduce pierderile de caldura.

2. Crearea unui curent de aer

Pentru a accelera schimbul de aer, deschide simultan ferestrele din camere opuse. Aceasta metoda creeaza un curent de aer care elimina rapid umezeala si aerul viciat.

3. Evitarea aerisirii prelungite cu ferestrele intredeschise

Aceasta practica duce la pierderi mari de caldura si poate provoca condens pe pereti sau geamuri. Este mai eficient sa aerisesti intens, pe termen scurt.

