Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a accentuat că își continuă drumul început din prima zi a campaniei, mergând în mijlocul bucureștenilor pentru a pune accent pe problemele reale ale orașului, dar și pe soluțiile pe care le propune împreună cu echipa sa.

Anca Alexandrescu a făcut referire la tensiunile politice și la atacurile apărute în spațiul public, menționând că acestea au legătură cu sondajele și cu starea de panică din taberele contracandidaților. Ea a precizat că își dorește ca bucureștenii să se obișnuiască cu normalitatea și cu bunul simț în campanie, fără gesturi teatrale sau exploatarea unor momente simbolice. Totodată, Anca Alexandrescu a punctat că își va continua activitatea în stradă, prezentând atât mizeria și corupția pe care le vede în București, cât și proiectele rapide și concrete pe care le are pentru cetățeni, insistând că acestea sunt gândite în interesul oamenilor și nu al partidelor sau al grupurilor de influență.

„La Mulți Ani România, La Mulți Ani români!

Am văzut că au intrat unii într-o criză de nervi după ce au văzut ultimele cifre din sondaje. Nu am dispărut, mi s-a părut de bun simț ca de Sfântul Andrei ocrotitorul României și de 1 decembrie să nu fac niciun fel de campanie. A fost dorința mea, am comunicat-o echipei mele micuțe dar puternice.

Nu puteam să merg nici la Alba Iulia, nici pe stradă între români, așa mi s-a părut mie de bun simț ca în aceste zile de sărbătoare să nu fac niciun fel de campanie și evident nici politică. Sunt sănătoasă tun, pentru că am văzut niște mizerii în spațiul public, și chiar dacă aș fi avut probleme de sănătate cu siguranță aș fi mers la soțul meu să mă trateze, care este medic. Înțeleg disperarea unora de a arunca mizerii în spațiul public, are legătură cu sondajele pe care le prezentați, există panică atât în rândul echipei lui Ciucu și în echipa lui Daniel Băluță.

Eu îmi continui drumul meu pe care l-am început din prima zi a campaniei între oameni, alături de oameni și acolo unde trebuie arătată mizeria, minciuna și corupția. Am văzut și eu ce îi preocupă pe români, ce îi preocupă pe bucureșteni, cred că toată lumea s-a săturat.

Cred că cel mai bun sondaj va fi în ziua votului și m-aș bucura ca oamenii să se obișnuiască cu această normalitate și cu bunul simț.

Nici nu aș fi putut să particip la parada de 1 decembrie de la București, nu mi-aș fi folosit niciodată copiii cum am văzut că au făcut alți candidați sau să mă prefac că mă duc în mulțime alături de oameni, am fost cu alte ocazii, dar eu consider că în acea tribună ar trebui să stea românii merituoși nu cei care au anulat alegerile și au dat lovitura de stat în 6 decembrie 2024, nu cei care au îngenuncheat România și pe români cu măsurile inadmisibile pe care continuă să le ia.

Nu-mi imaginez ce obraz gros să mai ai de candidații puterii să mai ceară votul bucureștenilor de vreme ce au aplaudat toți măsurile mizerabile pe care guvernarea domnului Bolojan le ia împotriva românilor.

Nu vreau să comentez mai mult, este o zi de sărbătoare, mâine mă reîntorc în stradă, să arăt în continuare mizeria din București dar pe de altă parte să vorbesc despre soluțiile pe care eu și echipa mea de profesioniști le avem pentru București, rapide și în interesul cetățeanului, nu în interesul partidelor sau a unor grupuri de mafioți”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

