Barbatul a ales in 2015 sa faca interventia chirurgicala la sectia de Ortopedie a spitalului din Piatra Neamt.

Cand a iesit acolo, a constata ca s-a infectat cu stavilococul auriu.

Barbatul a mers sa rezolve aceasta problema la Spitalul din Targul Mures, dar in paralel a dat in judecata spitalul si a cerut daune morale in valoare de 150.000 de euro.

Instanta i-a dat dreptate, astfel ca spitalul a fost obligat sa ii plateasca barbatului suma respectiva, lucru care s-a si intamplat.

Unitatea medicala a platit daunele in valoare de 150.000 de euro in 6 transe, ultima dintre ele chiar zilele trecute.

Banii au fost platiti din veniturile proprii ale spitalului.