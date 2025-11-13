Investițiile directe ale nerezidenților în România au crescut în perioada ianuarie–septembrie 2025, ajungând la 5,647 miliarde euro, comparativ cu 4,964 miliarde în 2024.

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 22,275 miliarde euro, acesta fiind în creștere față de 20,515 miliarde euro anul trecut. Balanța bunurilor și veniturilor primare au contribuit la acest deficit, în timp ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 15,1%, comparativ cu 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor a crescut la 6 luni, iar acoperirea datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare a fost de 103,2%.

„În perioada ianuarie - septembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 174,027 miliarde euro la 30 septembrie 2025 (78,6% din totalul datoriei externe), în creştere cu 11,3% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2025 nivelul de 47,256 miliarde euro (21,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2024”, precizează BNR.