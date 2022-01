Realitatea PLUS

La locul cumplitului accident din Sectorul 1, unde Raisa, de 11 ani, a murit, iar prietena sa, Marina, a fost grav rănită, se văd duminică lumanarile aprinse, ca un ultim omagiu adus fetiței. Martorii spun că trecerrea de pietoni abia se distinge, marcajul fiind aproape șters, chiar dacă este semnalizată.

Un detaliu neașteptat din anchetă vine la câteva zile de la moartea Raisei. Polițistul care a lovit-o susține că nu ar fi văzut copilele din cauza unui autobuz de pe sensul opus, relatează Realitatea PLUS.

Pilotul profesionist de drift Sorin Ene este de părere că polițistul avea o viteză peste cea legală, dar mai mică decât 100 de km la oră.

„Nu putem aproxima (viteza - n.red.). Un singur lucru e sigur: viteza era peste cea legala, dupa cum arată și mașina, acea gaură în urma impactului. A avut o viteza mare dar nu cred ca peste 100, 80-90 de km la ora. Nu a existat nici cea mai mare interntie de evitare a celor două fetițe sau de frânare. Să nu uităm de cazul fetițelor din Colentina, din cartierul Andronache”, a declarat, în excclusivitate Sorin Ene, la Realitatea PLUS.

Dumitru Coarnă, deputat PSD și președinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (SNPPC), a declarat că viteza de 50 de km la oră trebuie respectată și de polițiști, chiar dacă sunt în misiune.

„Și daca esti intr-o situație de urgență trebuie să ai o atitudine preventiva. Sigur ca legea da acel drept de prioritate in trafic. Dar nu inseamna ca si in situatie de urgenta nu respect reguli sa eviti orice consecinta. Era o acțiune de rutina, cred ca viteza era de 80-90 de km la ora. Este clar că vorbim de viteză, neatenție”, a declarat Dumitru Coarnă, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

În plus, Dumitru Coarnă susține că este exclusiv vina polițistului, la care se adaugă și cea a celor care sunt responsabili cu asigurarea marcajelor rutiere în zona accidentului.

„Nu există acea urmă de frânare. Sigur că aici este culpa exclusiv a polițistului. Putem vorbi și de ce este pe drum, nu există marcajul pietonal. Trecerea de pietoni este semnalizată dar nu e marcată. Pe tot bulevardul (Laminorului - n.red.) lipsesc marcajele. Am verificat la Brigada Rutieră, care a facut multe sesizări (pentru această zonă - n.red.). Ultima este din septembrie 2021. A facut mai mutle sesizari catre Primaria Municipiului București. Recomand Parchetului să introducă în cauză și acest aspect”, a mai spus Dumitru Coarnă.

Legat de declarația polițistului că nu a vazut din cauza unui autobuz, Coarnă a admis că există această posibilitate și atrage atenția că atunci „când văd un transport in comun, am obligația să reduc viteza, pentru că poate fi un pieton în traversare. Dar nu e o circumstanță atenunantă, ci, din contră, agravantă”.

În plus, Sorin Ene este de părere că polițistul trebuia „să fie foarte atent și să reducă viteza. Nici nu cred ca a realizat dupa impact ce a lovit. Pentru ca dupa impact masina continua sa mearga”.

Reamintim că pe aceeași stradă, un șofer de TIR a lovit un pieton pe trecere în vara anului 2021. Bărbatul a murit.

Polițistul care a provocat accidentul mortal de pe Bulevardul Laminorului din Sectorul 1 al Capitalei este cercetat pentru ucidere din culpă în libertate, sub control judiciar. Pe 13 ianuarie, o fetiță de 11 ani, Raisa, alături de prietena sa, Marina, au fost lovite violent de o autospecială de poliție. Raisa a murit pe loc, iar cealaltă se află în spital cu răni foarte grave. Raisa a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, iar oameni iau ieșit în stradă, revoltați de tragedie.

Moartea fetei a revoltat o țară întreagă. În timp ce Raisa a fost înmormântată, iar Marina se află în stare gravă pe patul de spital, polițistul care le-a accidentat este liber. După moartea fetiței, zeci de oameni au ieșit în stradă și cer să se facă dreptate.

Agentul care le-a lovit este poliţist de proximitate la secţia 5 din Capitală și are permis de conducere din 2012. Tânărul nu are şcoală de poliţie, fiind angajat din sursă externă în 2017. Poliţistul este cercetat pentru ucidere din culpă în cazul Raisei, dar şi pentru vătămare corporală din culpă, în cazul celeilalte fete rănite.