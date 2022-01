Oamenii s-au adunat în fața Secției de poliție nr. 5 din Capitală și și strigă „Vrem dreptate!”, „Ieșiți afară din sectiile de politie!”.

În fața secției de poliției, pe trotuar și pe gardul instituției au fost puse mai multe afișe cu mesajul „Dreptate pentru Raisa!” și lumânări în memoria fetiței de 11 ani ucise de polițist pe trecerea de pietoni.

Mai mulți reprezentanti ai poliției au ieșit din sectie sa discute cu oamenii. Au fost însă huiduiti .

Oamenii sunt revoltați și întreabă „de ce este in continuare liber barbatul care a lovit-o pe copila, de ce poate sa doarma linistit in aceasta seara in timp ce fetita nu mai este”, a relatat jurnalistul Realitatea PLUS Alexandra Alexandrescu, din fața Secției de poliție 5.

Au venit si oameni care au participat la inmormântarea Raisei, colegi, rude, dar si mame, parinti bunici, care nu o cunoașteau și cer masuri mai dure pentru politstul care a ucis-o.

Unii dintre cei prezenti spun ca trebuie sa se faca dreptate: „Ce să ne revolte? Politia Română! Nu o cunosc pe Raisa”, a declarat o femeie prezentă printre cei veniți să protesteze în fațaa Secției 5.

O altă femeie spune că o nemulțumește sistemul: „I-a dat o autospecială să ducă niste hartii si a dat peste fată”.

La doar 11 ani, Raisa a murit într-un accident tragic. Fetiţa şi prietena ei Marina se întorceau de la şcoală când o maşină de poliţie le-a lovit în plin pe o trecere de pietoni. Sute de oameni, rude, prieteni, colegi de școală sau simpli trecători, au condus-o pe ultimul drum.

Părinții Raisei sunt îngenuncheați de durere. La fel și colegii de școală, dar și prietenii, prezenți în număr mare la înmormântare. Copila, care s-a stins mult prea devreme, își va dormi somnul de veci în cimitirul din Chitila.

Moartea fetei a revoltat o țară întreagă. În timp ce Raisa a fost înmormântată, iar Marina se află în stare gravă pe patul de spital, polițistul care le-a accidentat este liber. Zeci de oameni au ieșit în stradă și cer să se facă dreptate.

Agentul care le-a lovit este poliţist de proximitate la secţia 5 din Capitală și are permis de conducere din 2012. Tânărul nu are şcoală de poliţie, fiind angajat din sursă externă în 2017. Poliţistul este cercetat pentru ucidere din culpă în cazul Raisei, dar şi pentru vătămare corporală din culpă, în cazul celeilalte fete rănite.