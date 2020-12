Daruri pentru copiii defavorizati de la ambasadorul Israelului

Mihai are șase ani și astăzi a primit daruri de la ambasadorul Israelului în România.

David Saranga, ambasadorul Israleului: Am onoarea sa fiu alaturi de Asociatia Magic si sa ajutam persoanele si familiile care sunt in nevoie. Este si Sarbatoarea Luminilor in Israel si la noi exista aceasta traditie: copii primesc cadouri pentru sarbatoare si. Si din acest motiv, m-am gandit ca daca putem sa ajutam pe copii in nevoie, mai ales cand vorbim de Asociatia Magic, cu care avem o relatie lunga, atunci am zis sa ne implicam.

Proiectul are în vedere 1.400 de copii din 400 de familii din București care vor primi alimente, jucării și rechizite școlare.

David Saranga: Copii sunt copii, nu conteaza din ce familie vin. Nu conteaza cat de saraci sau cat de bogati sunt, copii sunt copii. Si oricarui copil ii place sa se joaca, nu conteaza cu cine, daca este ambasador sau daca este o alta persoana. Asa ca se simte aceasta caldura atunci cand un copil se joaca cu tine.