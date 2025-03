”Sigur că nu sunt mulţumiţi, nici eu nu sunt mulţumit. Noi trebuie să ne hotărâm în societatea noastră ce rol vrem să dăm educaţiei. Eu mă uit şi văd că de foarte mulţi ani mulţi oameni buni care termină universităţile nu intră în sistemul preuniversitar şi din cauza salarizării. Mai ales că cei care intră în sistem sunt de obicei tineri, sunt în faza în care vor să aibă o familie, să aibă un loc în care să locuiască, să aibă o viaţă decentă. Cu salariul pe care îl au, nu au un start bun în viaţă. Ăsta este adevărul. Şi atunci, ce trebuie să facem? Să avem o discuţie onestă între noi, să ne hotărâm care e rolul pe care vrem să-l dăm profesorului în societatea noastră, să pornim cu un salariu decent. Sunt de acord să punem indicatori, cum am şi eu în zona universitară, standarde minimale de performanţă. Adică eu dacă la trei ani nu am trei publicaţii ştiinţifice, mă cheamă rectorul şi mă întreabă: ”Ce faci, cu ce te mai ocupi?”. Şi dacă continuă acest lucru, începe să-mi reducă din salariu. Deci sunt standarde minime”, a explicat Daniel David.

Ministrul Educaţiei a mai fost întrebat ce ar însemna un salariu decent în sistemul de educaţie.

”Greu de spus. Uite, de exemplu, am văzut în ultimele discuţii, după greva care a avut loc în sistem, că sindicatele au discutat cu guvernul de atunci, cu ministrul de atunci, nu eram eu, faptul că un profesor debutant ar trebui să aibă cumva un salariu la nivelul venitului mediu pe economie (5.300 de lei - n.r.). Ar fi fost mulţumiţi cu această perspectivă, urmând că după aceea să fie indexat pe măsura calificării şi a vechimei. Dar eu cred că o altă discuţie e o corelare cu salariile din zona sănătăţii, fiindcă atunci când medicii şi asistentele medicale s-au plâns, pe bună dreptate, că salariile sunt mici, şi sistemul s-a plâns că medicii plecau în străinătate, noi toţi am înţeles că trebuie să mărim salariile acolo pentru a-i păstra în ţară şi a avea sisteme de sănătate eficiente. Ei, acum, eu le spun celor din celelalte sisteme că avem o problemă cu sistemul de educaţie. Dacă vor ca în şcoli copiii lor să fie educaţi de profesori buni, am nevoie de suportul celorlalte sisteme, astfel încât să putem să avem salarii decente în zona educaţiei, cerând şi performanţă. Repet, vor fi şi indicatori şi standarde de performanţă, dar trebuie să pornim de la salarii decente, corelate cu cele din sănătate, sigur, păstrând în această corelare numărul de ani de şcoală, cât ai studiat”, a conchis ministrul.