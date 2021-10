,,Încercăm să găsim soluţii, dar vă garantez că nu se va ajunge să nu fie plătite salariile. (...) Am alocat 118 milioane la metrou la rectificarea bugetară. A fost un blocaj, pentru că eu când am venit la Ministerul Transporturilor nu aveam buget la Metrorex, nici măcar nu era în dezbatere publică. Am încercat o rectificare bugetară, CA s-a opus măsurilor pe care conducerea le-a propus. Au fost revocaţi”, a declarat Dan Vîlceanu.

Anul trecut salariile au fost majorate cu 18%, în plină pandemie, ceea ce nu a fost un lucru corect, susține acesta.

„Pe de altă parte, există o lege ca nu-ţi permite să creşti salariile când ai pierderi. Aceste lucruri trebuie luate în considerare şi trebuie găsită o soluţie. E uşor să te uiţi la Guvern şi la Minister şi să ceri soluţii. Când ai majorat salariile în plină pandemie, ştiind că ai pierderi…a fost un lucru de neconceput şi totuşi l-au făcut”, a mai afirmat ministrul.