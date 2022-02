"Nu e nicio surpriză pentru faptul că majoritatea își apară un ministru neperformant, un ministru care are una dintre principalele responsabilități pentru lipsa de reacție a acestei majorități la problema facturilor pentru populație.

Am văzut, peședintele Iohannis a explicat că a adus PSD la guvernare ca să fie majoritate care să ia deciziile importante pentru România. Care sunt aceste decizii? Vedem deja că de două luni de zile nu e niciun fel de decizie. Este o ceartă continuă în Coaliție , împunsături , glumițe , pim-pong din ăsta mărunt , dar pe subiectele mari (...) nu se discută .