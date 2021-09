Barna a subliniat că premierul are un comportament contradictoriu și face acuzații false.

”Este un gest profund contradictoriu cu mesajele false transmise, în care domnul premier făcea apel la înțelegere. Nu e nimic de spus. Am văzut aseară o ploaie de minciuni care arată că acest Guvern nu mai poate continua.

Decizia USR PLUS este una corectă, morală pentru România.

Ședința de azi a adus, din păcare, aminte de vremuri pe care le credeam depășite. Sper ca regulile vor fi din nou respectate.

Soluția la criza politică este - i-am prezentat-o și președintelui - un nou premier. E singura variantă prin care această coaliție poate merge mai departe”, a declarat Barna, joi, după ședința Parlamentului în care a fost citită moțiunea de cenzură.

Citește și: ”A fost citită moțiunea de cenzură. Omul lui Cîțu a sabotat ședința Parlamentului - EVACUAT CU FORȚA. FOTO&VIDEO”

Referitor la acuzațiile premierului conform căruia campania de vaccinare a fost sabotată de USR-PLUS, Barna a răspuns: ”Cum să răspund, cu o glumă la altă glumă?!”

”Suntem singurii care am susținut pe toată perioada ei campania de vaccinare, chiar și când premierul s-a pierdut în peisaj. Nu cred că e un român care se poate îndoi de acest șucru”, a adăugat copreședintele USR PLUS.

Barna a vorbit și despre scandalul din jurul proiectelor de desființare a SIIJ și ”Anghel Saligny”.

”Prioritățile PNL sunt obiective politice, cele ale USR sunt șantaj. Cum poate fi un obiectiv politic al coaliției considerat șantaj?!

Ideea că USR PLUS ar fi fost total de acord cu ”Anghel Saligny” nu este reală. Am spus de la început că nu vrem să se risipească banii, niciunul din amendamentele USR PLUS nu se regăsesc în forma adoptată”, a mai spus fostul vicepremier.

În privința moțiunii, Barna a precizat că ”președinții celor două Camere au datoria să respecte Constituția. Moțiunea este explicit reglementată în Constituție, este datoria lor să o aducă în Plenul Reunit”.