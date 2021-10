„Singura referire a președintelui e la USR PLUS. Care guvernare? Se mai guverna în interesul României când premierul Cîțu punea prioritar pe ordinea de zi proiecte legislative care îl interesau pe el pentru partid? Asta e guvernare de coaliție? Noi am rămas la guvernare pentru că statul are nevoie de reforme. Și el recunoaște că încrederea românilor a scăzut dramatic în ultima perioadă. Și atunci, de ce nu facem depolitizarea? De ce păstrăm posturi pe care să le folosim ca sinecuri pentru oamenii din PNL?”, a spus Dacian Cioloș la un post TV.

„Am fost parteneri de coaliție care trebuia să lucreze ca un guvern de coaliție și nu doar al PNL. Am fost împinși pe scări, practic, de comportamentul lui Florin Cîțu, care nu doar că a dat afară doi miniștri, fără consultări cu noi, dar a și adoptat forțat pe agenda de guvern acte normative importante, care angajează România cu 10 miliarde de euro în următorii 5 ani, fără criterii, fără transparență și fără să țină cont de observațiile noastre.

Noi suntem dispuși să continuăm în această coaliție de guvernare, dar cu un alt premier și cu un angajament mult mai clar de reforme. Un guvern de coaliție poate să continue când ai încredere în partenerul tău. După un astfel de comportament repetat, ce încredere mai putem să avem?”, a mai spus Cioloș.