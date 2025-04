Sunt multe, foarte multe cuvinte pe care un parinte este bine sa le spuna copilului sau cat mai des, primele fiind eternele „Te iubesc".

Insa sunt si altele de o profunzime speciala, aparent banale si fara mare insemnatate dar care, in contextul potrivit de viata, fac minuni pentru sufletul si mai ales evolutia umana viitoare ale unui copil.

Va recomandam 4 dintre acestea, vorbe pe care un parinte ar trebui sa nu uite sa le rosteasca copilului sau, ca acesta sa se simta iubit, sprijinit in tot ceea ce face si protejat, totodata. Daca nu te apara mami si tati impotriva a tot ce e mai rau pe lumea asta, atunci cine?

1. Multumesc!

Unii parinti considera ca nu are sens sa tot multumeasca copilului pentru diverse situatii sau actiuni ale sale. Insa, atunci cand un adult ii multumeste unui copil, ii creste propria valoare umana in proprii sai ochi. Copilul creste cu imaginea de sine ca este o persoana demna de respect, egala cu semenii sai, iar din aceasta pozitie de echilibru, cu usurinta va putea sa respecte la randul sau si sa daruiasca iubire.

Nu uita sa ii multumesti copilului tau pentru orice simti. Lasa-ti inima sa decida pentru ce este cazul sa ii multumesti. Uneori este suficient doar si pentru lucrurile bune pe care le face: se comporta frumos la magazine, da o mana de ajutor in casa, spune anumite cuvinte care pentru tine au o importanta speciala, etc. Arata-i iubirea si aprecierea ta printr-u simplu „Multumesc!", cald si insotit de zambet. Vei face minuni pentru el.

2. Te cred!

Nimic nu este mai important pentru un copil decat sa vada, sa auda si sa simta ca parintii lui il cred; cred in el, au incredere in el. Sunt multe situatii din viata copilului tau, in special dupa ce merge la gradi si se confunta cu provocarile colectivitatii, a intersectiei cu copii cu temperament diferit de el. Pot aparea conflicte in care este benefic sa iti crezi copilul, nu sa ii crezi pe toti ceilalti din jur si sa iti certi copilul, tinand cu „partea adversa”.

Pentru copilul tau, tu trebuie sa fii aparatorul suprem in fata vietii, asta pana cand va fi pe picioarele proprii si va sti – gratie tie – sa se descurce singur. Chiar daca intuiesti sau ai dovada ca si copilul tau a facut o greseala, educa-l cu tact dar arata-i ca tu crezi in el, in cele spuse de el, in puterea lui de a se descurca, in capacitatile lui in fata vietii. Copilul tau are nevoie sa fie crezut pe cuvant mai ales cand iti povesteste despre cate lucruri a fost in stare! Asigura-l ca il crezi si ca esti mandru de el, ca parinte.

3. Sunt mandru de tine!

Este sanatos pentru relatia parinte-copil sa iti asiguri copilul ca esti mandru de el. Un copil descopera lumea in care traim in fiecare zi, prin ceva nou. Aproape orice este o provocare pentru el si un feedback de la parintele sau cum ca este mandru de el, de cine este, de ce face, de realizarile sale, este mai mult decat hrana pentru suflet si evolutie. Spune-i copilului ca esti mandru de el, la orice mare sau mica realizare a acestuia.

Daca s-a spalat singur pe maini cand a venit de afara, sau daca si-a pus singur farfuria in chiuveta dupa ce a terminat de mancat, gaseste mereu cuvinte de incurajare pentru el! Lasa-l sa stie ca esti mandru ca a absolvit scoala, ca a castigat un meci de fotbal sau despre orice ar fi vorba unde el s-a implicat. Desigur, nu abuza de aceste cuvitne la tot pasul, fiindca nu vor mai fi asa de valoroase cand este nevoie de ele cu adevarat. Dar puncteaza fara ezitare atunci cand simti ca este momentul.

4. E in regula sa mai si gresesti.

Cu totii gresim; fara greseli nu putem evolua. Din pacate, faimoasa teama de esec a adultilor se infiripa din copilarie cand o boacana mica devine un capat de lume pentru parinti sau alti reprezentanti ai autoritatii. Greseala este cea care ne invata cum sa progresam, ce sa repetam si ce nu, pe ce drum al vietii sa o luam si pe care nu.

Din pricina reactiei parintilor, multi copii simt ca daca cumva gresesc vor avea mari probleme sau e posibil ca altii sa rada de ei. Spune-le ca e in regula sa mai si gresim si ca important este sa traga invataminte din greselile facute. De fapt, a invata din propriile greseli este una dintre cele mai importante lectii de viata pe care le poti preda copilului tau, cu tact si caldura.

Sursa: Sfatul Parintilor