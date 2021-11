Oxford English Dictionary (OED) a făcut anunțul luni, 1 noiembrie.

The Oxford Word of The Year 2021 is… ‘vax’. Learn more about why this word was chosen: https://t.co/hFIOOhJ6G6 #WOTY2021 pic.twitter.com/QBXJsT6vgv

Frecvenţa folosirii tuturor cuvintelor ce au legătură cu vaccinurile, de la termenul informal pentru vaccin și vaccinare „vax” până la „double-vaxxed”, „unvaxxed” şi „anti-vaxxer” a crescut semnificativ în 2021, transmite BBC. Folosirea cuvântului „pandemic” a crescut cu peste 57.000% în acest an, au anunțat lingviștii. În primul an de pandemie, în 2020, cuvântul câștigător a fost „lockdown”.

Although the word dates back to the 1990s, VAX was a relatively rare word in the Oxford Monitor Corpus of English until this year, when it shot up in frequency: by September it was over 72 times more frequent than at the same time last year.https://t.co/J7Pg1ttI6K pic.twitter.com/b7fLgkpbsz