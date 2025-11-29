Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost demis din funcție de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat locuința.

Potrivit presei ucrainene, însă, nu i-a fost adusă nicio acuzație. Cu toate acestea, jurnaliștii ucraineni susțin că procurorii au căutat probe acasă la Iermak în dosarul de corupție Energoatom, unde este implicat Timur Mindici, un alt apropiat al lui Zelenski.

”Șeful cabinetului, Andrii Iermak, și-a scris demisia. Sper că poziția Ucrainei în calea negocierii a fost mereu transparentă. A fost întotdeauna o poziție patriotică. Aș vrea să nu existe zvonuri și speculații.

Voi purta consultări cu cei care pot fi numiți în fruntea instituției”, a declarat Volodimir Zelenski.

În urmă cu o săptămână, în plin scandal de corupție în Ucraina și cu un ultimatum din partea lui Donald Trump, Volodimir Zelenski l-a trimis la negocierile din Elveția chiar pe Andrii Iermak.

Asta la câteva zile după ce oamenii din jurul liderului de la Kiev l-au sfătuit să-l demită din funcția sa de consilier pentru a restabili încrederea în conducerea Ucrainei. Șeful de cabinet al lui Zelenski a fost adesea descris drept al doilea cel mai puternic om din Ucraina.

Andrii Iermak l-a cunoscut cu Volodimir Zelenski în urmă cu 20 ani, când era un avocat de succes care lucra cu mai multe companii de la Hollywood. La acel moment, liderul ucrainei era producătorul șef al Inter, televiziune importantă din Ucraina.

În momentul în care Zelenski a fost ales președinte, Iermak a devenit cel mai influent și mai apropiat consilier al său. A avut mai multe sarcini importante, mai ales în ultimii 4 ani când s-a ocupat de negocierile de pace cu Rusia și a mers la Washington în numele președintelui Zelenski.

La o zi după ce a demisionat din funcția de șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak a anunțat că pleacă pe front.

„Merg pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit și corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deși mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022”, a transmis Andrii Iermak într-o scrisoare pentru publicația americană New York Post.