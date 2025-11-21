Seismul s-a produs la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor orașe: 48 km vest de Focșani, 51 km nord de Buzău, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Brașov și 82 km nord-est de Ploiești.

În luna noiembrie 2025, în România s-au produs 11 cutremure cu magnitudini între 2 și 3,5.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.