„Cutremurul, care s-a produs la o adâncime de 10 kilometri în provincia Azerbaidjanul de Vest, a dus la rănirea a 528 de persoane, dintre care 135 au fost spitalizate”, a precizat guvernatorul regiunii, Mohammad Sadegh Motamedian, pentru televiziunea de stat, informează AFP.

#Iran earthquake of 5.4 magnitude in West Azerbaijan injures more than 500 people

Aftershocks damaged 500 houses, completely destroying 50 of them in 12 villages: Officialhttps://t.co/VPyD3bBP6l