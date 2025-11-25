Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Cluj a constatat că propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu afectează grav statutul judecătorilor și procurorilor, proiectul legislativ fiind grevat de multiple și grave vicii neconstituționale și neconformitate cu jurisprudența CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene - n. red.).

Văzând intenția Guvernului de adoptare a proiectului legislativ în lipsa consultării reale cu autoritatea judecătorească, judecătorii Curții de Apel Cluj au exprimat un punct de vedere negativ și au solicitat, în consecință, CSM emiterea unui aviz negativ în privința propunerii legislative și retragerea proiectului legislativ”, se arată într-un comunicat

La Curtea de Apel Cluj, din totalul de 64 de judecători, 52 au fost prezenți la Adunarea Generală și toți au votat împotriva proiectului.

Luni, Adunarea Generală a Curții de Apel București a respins, cu o majoritate covârșitoare de 215 din 216 judecători prezenți, propunerea legislativă privind reforma pensiilor magistraților.