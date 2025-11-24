UPDATE - Prima instanță care se opune reformei pensiilor speciale, noua variantă pe care a dat-o premierul Ilie Bolojan.

Prima instanță a Curții de Apel a respins cu o majoritate covârșitoare această reformă a pensiilor speciale impusă de premierul Ilie Bolojan. A avut loc o întrunire a 215 judecători și magistrați care au discutat pe baza acestei reforme. Acest răspuns negativ ajunge mai apoi la CSM, fiind vorba despre un aviz confruntativ, însă este unul obligatoriu, înainte ca această decizie să ajungă pe masa magistraților de la CCR.

Toți cei de la Curtea Constituțională vor decide și vor da verdictul final. Noua lege în forma actuală ar urma să reducă pensiile judecătorilor și procurorilor cu 70% din ultimul salariu net.

Această decizie reprezintă un punct de vedere ferm și consecvent în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, judecătorii subliniind astfel opoziția lor față de schimbările legislative produse.

Adunarea Generală a reunit un număr foarte mare din totalul judecătorilor Curții de Apel București, 216 din 243, fiind semnalul unui consens puternic în rândul acestora.

„Judecătorii Curții de Apel Bucureşti, întruniți în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenți 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârșitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenți fiind în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casație şi Justiție”, a anunțat Curtea de Apel București.

Contextul noii decizii a CAB