Bogdan Ivan a explicat că în ultima perioadă au avut loc întâlniri cu toate instituțiile și companiile implicate în sectorul energetic, de la producători și distribuitori, până la ANRE și reprezentanții bursei. În urma acestor negocieri, s-a ajuns la câteva „puncte de acord” care, odată aplicate, ar putea reduce costul electricității atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu.

”Pentru a rezolva problema sistemic, am căutat, când am ajuns la minister, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori ai energiei electrice, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem preţul. Trebuie ţinut cont de faptul că timp de 35 de ani aceşti oameni nu au stat la masă toţi, nu au lucrat împreună. Am reuşit ca după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu. Aceste puncte le-am dezbătut şi în Guvern, ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint, împreună cu cei implicaţi, pentru că nu toate măsurile ţin de Ministerul Energiei”, a afirmat vineri seara Bogdan Ivan.

România, printre țările cu cele mai mari tarife la curent

Ministrul a subliniat că România a ajuns să suporte unele dintre cele mai ridicate prețuri din Europa la electricitate. Motivul principal, potrivit lui, este oprirea producției a 7.000 de megawați energie în bandă, în cadrul a ceea ce oficialul a numit ”cea mai ambiţioasă ţintă de decarbonizare din Europa”.

Pentru a inversa această situație, Ivan spune că vor fi reluate proiecte vechi, blocate de zeci de ani, în care au fost investite sute de milioane de euro, dar care nu au fost niciodată finalizate. Reluarea acestor proiecte ar urma să crească nivelul de producție și să echilibreze piața.

Facturile duble pentru milioane de consumatori

El a confirmat că peste 3,7 milioane de consumatori casnici au fost loviți direct de creșterea tarifelor.

”Este evident că pentru aproximativ 3,7 milioane de consumatori din România care consumau, în medie, sub 100 de kw/h şi aveau facturi în jur de 70 de lei acum au ajuns ca acele facturi să fie la 130-140 de lei”, a declarat ministrul Energiei.

Vouchere pentru cei cu venituri reduse

Bogdan Ivan a reamintit și de sprijinul guvernamental oferit gospodăriilor vulnerabile. Consumatorii cu venituri mici primesc vouchere de 50 de lei pe lună, sumă care acoperă o parte din creșterea prețurilor.

Aceste măsuri urmează să fie prezentate oficial săptămâna viitoare, după ce vor fi discutate împreună cu toți actorii implicați din piața energetică.

