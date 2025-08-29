Decizia vine ca o completare la măsura aplicată de Guvernul României, destinată celor cu venituri mai mici de 1.940 de lei. În acest fel, și alte categorii vulnerabile vor beneficia de un suport direct pentru facturile lunare.

Cine poate primi sprijinul

Măsura se aplică între august 2025 și martie 2026. În acest interval, Primăria Sectorului 2 va acorda 50 de lei pe lună pentru:

persoanele singure care câștigă lunar între 1.940 și 3.000 de lei net;

familiile în care venitul net pe membru se încadrează între 1.784 și 3.000 de lei.

Pentru a primi banii, solicitanții și membrii gospodăriei lor nu trebuie să aibă în conturi sau depozite bancare mai mult de 5.000 de lei.

Documentele necesare și procedura

Ajutorul se va acorda pe baza unei cereri, a unei declarații pe propria răspundere și a documentelor justificative, printre care facturile la energie electrică. Solicitările pot fi depuse la oricare dintre registraturile DGASPC Sector 2 sau prin e-mail, la adresele instituției. Actele necesare includ cartea de identitate, documente de venit și factura de energie.

Calendarul plăților

Banii vor fi virați în trei tranșe. Pentru lunile august și septembrie, plata se va face în octombrie. Sumele aferente lunilor octombrie, noiembrie și decembrie vor fi achitate în ianuarie 2026. Ultima tranșă, corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie și martie 2026, va fi virată în aprilie 2026.

