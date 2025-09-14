O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja înaintăm tot mai mult în luna septembrie, iar în această perioadă din an sunt pregătite nenumărate preparate tradiționale delicioase. Printre acestea se numără și o băutură pe care deja o cunoaștem cu toții: mustul. Iar în fiecare an, șoferii se întreabă cât must pot să bea pentru a nu avea probleme cu legea.