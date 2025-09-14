Cum tratezi diareea ușoară fără medicamente. Remedii la îndemâna oricui

Diareea usoara la copii este frecventa si, de obicei, nu reprezinta un motiv de ingrijorare. Aceasta poate aparea din cauza unor schimbari alimentare, infectii usoare sau intolerante alimentare. In multe cazuri, se poate trata acasa, fara medicamente, prin metode naturale care ajuta la hidratare si refacerea florei intestinale.

 

1. Hidratarea este esentiala

Cea mai importanta parte a tratamentului natural pentru diaree este prevenirea deshidratarii, potrivit who.int. Copiii pierd multa apa si electroliti atunci cand au diaree, asa ca ofera:

  • Apa in cantitati mici, frecvent;
  • Solutii de rehidratare orala (se gasesc la farmacie sau se pot prepara acasa cu apa, sare si zahar);
  • Supe clare sau supa de legume usor sarata.

Evita sucurile dulci, care pot agrava diareea.

2. Alimentatie usoara si potrivita

Alimentele pot ajuta la refacerea digestiei fara medicamente:

  • Banane coapte – calmeaza stomacul si inlocuiesc potasiul pierdut;
  • Orez fiert sau piure de cartofi – usor de digerat si ajuta la solidificarea scaunului;
  • Mere coapte sau pere – bogate in fibre solubile;
  • Iaurt natural cu culturi vii – restabileste flora intestinala benefica.

Evita alimentele grase, prajite sau foarte dulci pana cand scaunul revine la normal.

3. Remedii naturale suplimentare

Exista cateva metode simple, naturale, care pot ajuta:

  • Ceaiuri calmante: musetelul sau frunza de menta pot reduce disconfortul abdominal;
  • Probiotice naturale: iaurtul sau chefirul cu culturi vii ajuta la refacerea bacteriilor intestinale;
  • Ceapa coapta in cuptor: folosita de traditie pentru proprietatile sale antibacteriene si calmante.

sursa: Sfat Naturist