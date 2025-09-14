1. Hidratarea este esentiala
Cea mai importanta parte a tratamentului natural pentru diaree este prevenirea deshidratarii, potrivit who.int. Copiii pierd multa apa si electroliti atunci cand au diaree, asa ca ofera:
- Apa in cantitati mici, frecvent;
- Solutii de rehidratare orala (se gasesc la farmacie sau se pot prepara acasa cu apa, sare si zahar);
- Supe clare sau supa de legume usor sarata.
Evita sucurile dulci, care pot agrava diareea.
2. Alimentatie usoara si potrivita
Alimentele pot ajuta la refacerea digestiei fara medicamente:
- Banane coapte – calmeaza stomacul si inlocuiesc potasiul pierdut;
- Orez fiert sau piure de cartofi – usor de digerat si ajuta la solidificarea scaunului;
- Mere coapte sau pere – bogate in fibre solubile;
- Iaurt natural cu culturi vii – restabileste flora intestinala benefica.
Evita alimentele grase, prajite sau foarte dulci pana cand scaunul revine la normal.
3. Remedii naturale suplimentare
Exista cateva metode simple, naturale, care pot ajuta:
- Ceaiuri calmante: musetelul sau frunza de menta pot reduce disconfortul abdominal;
- Probiotice naturale: iaurtul sau chefirul cu culturi vii ajuta la refacerea bacteriilor intestinale;
- Ceapa coapta in cuptor: folosita de traditie pentru proprietatile sale antibacteriene si calmante.
sursa: Sfat Naturist