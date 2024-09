Alfred Bulai, profesorul hartuitor, este în continuare internat la Spitalul Militar dupa ce a facut infarct imediat după ce instanta a decis sa mearga in arest preventiv. Starea lui de sanatate este dificilă, iar medicii il tin atent sub observatie. Sursele noastre spun ca ar putea fi externat in aceasta săptămână doar daca fostul sef de catedra își va reveni.