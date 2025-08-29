„În mod evident că atunci când eu și, evident, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, am decis să preluăm, să închiriem această reședință de la Departamentul de Stat, a fost o decizie care s-a bazat pe experiența pe care am avut-o pentru că reședința de dinainte era tot o reședință închiriată de la Departamentul de Stat, care avea o chirie de 13.500 dolari. Actuală reședința are o chirie de 21.000 de dolari pe lună.

În acești patru ani această ambasadă pe care o conduc a atras fonduri private, deci din sponsorizări de două milioane de euro și organizăm nenumărate evenimente în această reședință.

S-au făcut investiții exclusiv aproape din fonduri private în această reședință și cred că ea a adus plus valoare imaginii României la Washington. Pe acolo au trecut zeci de mii de români. Pe acolo au trecut membrii ai cabinetului federal american, au trecut membri ai Congresului și cred că această reședință face cinste României.”, a declarat Andrei Muraru.”

Andrei Muraru, primele declarații după dezastrul Visa Waiver. Ce spune despre absența României de la masa negocierilor de pace