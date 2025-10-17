În cazul unor accidente în care victimele suferă șocuri este necesară acordarea primului ajutor de către cei prezenți, până la sosirea echipajelor speciale. Iată ce recomandă autoritățile în acest sens, conform PortaL.just.ro.

Primul ajutor pentru victimele aflate în stare de şoc



Socul poate aparea in una din urmatoarele situatii:

 sangerare externa severa sau sangerare interna;

 arsuri asociate cu pierderi de plasma sanguina;

 raniri grave, striviri cu zdrobiri de tesuturi care pot duce si la pierderi de sange si plasma;

 crize cardiace, cand inima nu mai poate pompa suficient sange in aparatul circulator;

 crize respiratorii, precum obturarea cailor respiratorii, ranirile toracelui sau paralizia muschilor intercostali,

care impiedica victima sa inspire suficient aer pentru a furniza sange oxigenat catre organele vitale;

 ranirea coloanei vertebrale sau a traseelor nervoase care afecteaza controlul dimensiunii vaselor

sanguine;

 reactii alergice severe produse prin intepaturi de insecte, muscatura de animal, alimente sau

medicamente specifice;

 diverse infectii – acest tip de soc este intalnit de obicei dupa o perioada de boala si tine rar de domeniul

primului ajutor.

Care sunt semnele si simptomele ce pot creste in intensitate cand socul progreseaza?

Oricare din urmatoarele semne si simptome sau toate impreuna pot fi prezente si pot creste in intensitate

cand socul progreseaza:

 agitatia si anxietatea pot preceda toate celelalte semne;

 paloarea sau culoarea vanata a pielii, in special la mivelul buzelor, tegumentelor, unghiilor si

lobilor urechilor, ceea ce indica lipsa oxigenului;

 pielea rece si umeda, cu transpiratie abundenta;

 pulsul din ce in ce mai slab si mai rapid;

 respiratia rapida si superficiala, iar in stadiile ulterioare, lipsa de aer, sufocarea;

 setea;

 greata si varsaturile;

 modificarile starii de constienta.



Cum se acorda primul ajutor pentru a preveni instalarea si evolutia socului



Pentru victimele aflate in stare de soc, asistenta medicala trebuie acordata fara intarziere. Pana la obtinerea

asistentei medicale, trebuie sa acordati imediat primul ajutor, incercand sa preveniti instalarea si evolutia

socului.

Procedati astfel:

 Tratati corect cauzele evidente de soc precum sangerarea, fracturile si arsurile. Linistiti si incurajati

victima.

 Controlati respiratia si circulatia (pulsul si tensiunea arteriala).

 Miscati victima cu grija pentru a nu-i provoca dureri.

 Dezgoliti victima in jurul cefei, pieptului, taliei.

 Preveniti pierderea caldurii corpului victimei, punand paturi sub si deasupra victimei, dar:

 Nu supraicalziti persoana aflata in stare de soc si nu folositi sticle cu apa fierbinte, patura electrica

etc., decat la recomandsarea medicului.

 Nu dati nimic pe gura unei persoane aflate in stare de inconstienta sau soc sever. Umeziti-i buzele

daca victima se plange de sete.

Pozitionati victima aflata in stare de soc, astfel incat sa i se asigure confort maxim si sa se previna agravarea

socului.

Informații utile:



✓ Pozitia ideala este pe spate, cu capul mai jos si membrele inferioare ridicate cu 15 cm pana la 30

cm, pentru a creste debitul sangelui spre creier.

✓ Ranile victimei sau conditia sa fizica pot sa nu permita plasarea ei in aceasta pozitie. Astfel,

ridicarea picioarelor victimei cu fracturi pelviene poate produce dureri si poate agrava

traumatismul. Aceasta persoana trebuie mentinuta intinsa pe spate, preferabil pe o

brancarda.Daca victima este imobilizata, manerele brancardei pot fi ridicate, pentru a realiza o

inclinare a corpului in directia capului.

✓ Victimle care au suferit raniri la torace, care au o boala pulmonara sau care au suferit un atac de

cord, respira mai usor daca sunt asezate semiculcat, in "capul oaselor".

Persoanele care acorda prim ajutor ofera un model de societate care trece dincolo de frontiere, unde regula este

ajutorul reciproc, unde barbatii si femeile care sufera sunt ajutati indiferent de nationalitate, religie sau apartenenta

etnica, pur si simplu pentru ca demnitatea umana ar trebui sa fie respectata. Un zambet calduros, o atingere

mangaietoare, o infatisare grijulie pot face toata diferenta.," conform sursei precizate.