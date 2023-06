Cum scapi de pistrui. Tratamentele naturale care fac minuni - Cele mai eficiente REMEDII

Potrivit Academiei Americane de Dermatologi, pistruii sunt un semn al pielii deteriorate de soare. Expunerea prelungita si repetata la razele daunatoare ale soarelui face ca melanocitele, celulele producatoare de pigment de melanina, sa se inmulteasca. Ca urmare, pielea devine mai inchisa si treptat se formeaza pistrui.

Iata 10 moduri de a scapa de pistrui.

1. Suc de lamaie

Sucul de lamaie este un remediu incercat si testat pentru a scapa de pistrui. Ingredientul activ din sucul de lamaie este acidul citric, care este un agent de albire natural. Prin urmare, sucul de lamaie va poate scapa de pistrui si chiar ii poate face sa dispara in timp.

Scapati de pistrui folosind acest remediu narurist cu suc de lamaie

Extrageti sucul dintr-o lamaie si aplicati-l pe pistrui. Maseaza-l usor in piele timp de cinci pana la 10 minute, apoi clateste-l cu apa calduta. Faceti acest lucru de doua ori pe zi.

De asemenea, puteti amesteca sucul de la o lamaie cu o lingura de iaurt batut si il aplicati pe zona afectata. Lasati-l sa se usuce singur si apoi clatiti-l cu apa rece. Faceti acest lucru o data pe zi timp de aproximativ doua luni.

Alternativ, amestecati o lingura de suc de lamaie cu un praf de sare si o lingura de miere. Aplica-l pe pistrui. Lasati-l sa actioneze timp de 10 minute, apoi clatiti-l cu apa. Utilizati acest tratament o data pe zi.

2. Miere

Mierea este un alt ingredient cu proprietati naturale de albire care poate ajuta la minimizarea aspectului de pistrui. Poate reduce productia in exces de melanina si astfel pigmentarea pielii.

Se amesteca cantitati egale de miere si apa si se incalzeste usor. Aplicati-l pe pistrui si lasati-l sa se usuce singur. Apoi clatiti-l cu apa calda. Faceti acest lucru zilnic cu o ora inainte de a merge la culcare.

Combinati doua linguri de miere calda si o lingura de germeni de grau pentru a face o masca groasa. Aplicati pasta pe pistrui. Lasati-l sa actioneze 10 minute, apoi clatiti-l cu apa calda. In cele din urma, stropiti cu apa rece zona pistruiata. Faceti acest lucru de doua ori pe saptamana timp de cel putin doua luni.

O alta varianta este sa faci o pasta din cantitati egale de miere si iaurt. Pune-l pe pistrui timp de 30 de minute si clateste-l cu apa rece. Utilizati acest tratament in mod regulat timp de una sau doua luni.

3. Ceapa rosie

Ceapa are putere de exfoliere la fel ca lamaile si te poate scapa de pistrui. In plus, ceapa rosie contine sulf, care ajuta la mentinerea pielii fara pistrui. Pentru tratarea pistruilor, trebuie sa folositi ceapa rosie in loc de ceapa alba.

Taiati o ceapa rosie de marime medie in felii groase. Frecati usor feliile de pistrui de doua ori pe zi.

Alternativ, rade o ceapa rosie si extrage sucul acesteia. Se amesteca cantitati egale de suc de ceapa si otet de mere. Inmuiati o minge de vata in solutie si aplicati-o pe pistrui. Lasati-l sa se usuce singur si apoi clatiti-l cu apa rece. Repetati tratamentul zilnic.

Citiți continuarea pe sanatatedefier.ro