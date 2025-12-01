”Preferința mea este domnul Bolojan”, spunea Elena Lasconi în timpul campaniei electorale pentru președinția României din 2024.

La rândul său, Marcel Ciolacu spunea: ”Cred că niciun președinte al României nu ar avea o problemă să lucreze cu domnul Bolojan din funcția de prim-ministru”.

”Avem dreptul să îi cerem domnului Bolojan să fie primul ministru liberal al României”, a declarat liberalul Florin Roman.

La finalul anului trecut, politicienii aflați în campanie electorală i-au construit rapid lui Ilie Bolojan o imagine de salvator care vine să reformeze țara din temelii. Mitul reformatorului onest s-a spulberat însă extrem de repede.

În doar 6 luni de mandat, Executivul a trecut prin mai multe scandaluri de corupție. Prima demisie a avut loc la doar o lună de la instalarea Guvernului, după ce fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a recunoscut că a dat șpagă ca să scape de controalele ANAF.

”Există două tipuri de șpăgi: Există șpăgi de supraviețuire și există șpăgi de îmbogățire. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost în zona de supraviețuire”, a afirmat Dragoș Anastasiu.

Controverse uriașe a stârnit și episodul șpăgii negociate în biroul premierului.

”Când ești pe o funcție publică, în local sau în central te întâlnești cu nenumărați oameni. Uneori, știi exact cu cine te întâlnești, uneori, nu știi cu cine te întâlnești. Important este că atunci câne ești pe o astfel de funcție, dacă cumva ți se cere lucru care e nelalocul lui, să-l respingi. Mie nu mi s-a cerut nimic!”, a transmis Ilie Bolojan.

A urmat scandalul numirii de către Ilie Bolojan a purtătoarei sale de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, în consiliul de administrație al Societății Române de Radio.

”Nu sunt incompatibilă. Experiența mea de radio este foarte mare. Sunt 33 de ani de carieră în spate dintre care mai bine de jumătate înseamnă radio în toate pozițiile pe care puteam să le am în radio de la reporter, până la producător.

Faptul că domnul Bolojan a avut încredere în mine și în experența mea pentru această poziție nu poate decât să mă onoreze”, spunea Ioana Dogioiu.

La 6 luni de la învestire a venit și a doua demisie din Guvern: cea a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce a fost prins că a mințit în CV. Controverse a stârnit și felul în care Ilie Bolojan tratează presa, în timp ce promite transparență.

Inclusiv în propriile conferințe de presă, premierul a amenințat că pleacă atunci când s-a simțit pus la zid de întrebările legate de banii pe care PNL i-a cheltuit pentru a-i minți pe români.

Ilie Bolojan: Răspunsul pe aceată temă l-ați primit!

Jurnalist: Sunteți totuși președintele PNL, premier, e vorba de bani publici, de ce..

Ilie Bolojan: Vă mulțumesc!

Jurnalist: De ce PNL refuză să facă publice acele date?

Ilie Bolojan: Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog să înțelegeți, v-am răspuns, multumesc!

Jurnalist: Deci, va contiuna PNL să nu furnizeze acele informații?

Ilie Bolojan: Deci, dacă continuați mai departe iau și eu atitudinea domnului Ciucu. Nu cred că ar fi respectuos față de coegii noștri.

Nici reformele promise de Bolojan nu au fost duse la capăt. În timp ce marile companii și șmecherii de la stat cu legături politice puternice au scăpat de tăieri, românii de rând s-au trezit cu salariile și pensiile înghețate, cu facturi mai mari și cu prețuri uriașe în magazine. După valul de scumpiri, Guvernul se pregătește acum să și taie o parte dintre salarii, să dea mai mulți oameni afară și să taxeze serele și solariile din grădinile românilor.