Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Berbec

Fii spontană și imprevizibilă. Berbecul urăște rutina așa că trebuie să te gândești mereu la cum o să îl surprinzi. Nu trebuie să te gândești la activități ieșite din comun – o ieșire spontană în oraș ar fi bună. Și nu îți uita simțul umorului acasă.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Taur

Bărbatul Taur caută stabilitate. Trebuie să îi arăți că ești dispusă să îi oferi asta și să te implici în relația cu el. Nu trebuie să te gândești prea mult la cum să îl surprinzi, găsește doar niște moduri de relaxare împreună.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Geamăn

În primul rând, dacă te-ai îndrăgostit de un bărbat Gemeni trebuie să te înarmezi cu răbdare- un nativ Gemeni nu se îndrăgostește ușor. Și apoi cu niște idei bune pentru a-l surprinde.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Rac

Uită de surprize și lucruri materiale. Arată-i nativului Rac că îl iubești sincer și îi vei atrage atenția. Pentru nativul Rac sentimentele adevărate sunt mai importante.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Leu

Bineînțeles, ca să cucerești un Leu ttrebuie să îi arăți că îl admiri și să îl lauzi. Trebuie să ai foarte mare grijă să nu îl sufoci, pentru că bărbatului Leu îi place să se simtă liber.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un bărbat Fecioară

Bărbatul din această zodie nu e fanul declarațiilor de dragoste, ci vrea, mai degrabă, să îi demonstrezi că vrei cu adevărat să fii alături de el. Cu alte cuvinte, trebuie să meriți să fii într-o relație cu un bărbat Fecioară.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un bărbat Balanţă

Dacă ești gata să lași deoparte dorința de a vedea cine are dreptate pentru pace, atunci bărbatul Balanță își va dori să fie alături de tine. Uită de certuri și reproșuri dacă vrei un bărbat Balanță.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Scorpion

Deși pare o persoană destul de rece la prima vedere, chiar manifestăriile afecțiunii și gesturile drăgăstoase sunt cheia pentru a ajunge la inima unui Scorpion.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Săgetător

Bărbatul Săgetător e atras de femeile inteligente. Informează-te înainte și imbogățește-ți cultura pentru a-l impresiona. În plus, arată-i că ești deschisă și că poți îmbrățișa cu bucurie o aventură.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Capricorn

Nu va fi deloc ușor să cucerești un Capricorn. Deși la prima vedere ar putea părea o persoană ușor influențabilă, nu este deloc așa. Ba chiar este atent la detalii și caută perfecțiune. Îți trebuie răbdare ca să treci prin toate testele sale.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Vărsător

Îmbogățește-ți cultura generală și arată-i asta unui Vărsător și va fi al tău. Bărbatul Vărsător adoră femeile care gândesc neconvențional și care sunt mereu informate.

Horoscopul dragostei – Cum să cucereşti un Peşte

Bărbatul Pești adoră manifestările romantice. În cazul lui, nu trebuie să fii tu cea care cucerește, ci cea care-i permite lui să o facă.