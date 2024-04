În general, dacă achiziția se face direct, fără credit imobiliar, riscurile sunt ceva mai mari. Primul este ca vânzătorul sau agentul imobiliar să vă ascundă o serie de informații despre proprietate, cum ar fi probleme structurale, istoricul de daune sau probleme legale, se arată într-o analiză manager.ro . Toate aceste vicii pot si ascunde în mod intenționat sau pur și simplu ignorate.Foarte important este să verificați dacă imobilul respectiv face obiectul vreunui litigiu și dacă cel care-și vinde este și proprietar. În cazuri mai grave, vânzătorul v-ar putea furniza documente false sau modificate din diverse varii motive, de la schimbarea datei sau a caracteristicilor tehnice până la probleme legate de proprietari.De asemenea, trebuie sa fii atent si sa consulți Certificatul de urbanism, ideal ar fi si autorizația de construire, proces verbal de recepție, precum și extras de carte funciară.În cazul în care achiziția se face prin credit imobiliar, riscurile sunt ceva mai mici, pentru că în general se încheie un antecontract de vânzare-cumpărare si se achita un avans, situație in care verificările se fac deja pe o schemă bine definită.Chiar și așa, e foarte important ca antecontractul să fie foarte bine întocmit, pentru ca se pot strecura foarte ușor clauze abuzive sau dezavantajoase pentru tine, fie dintr-o eroare, fie cu rea-intenție. Verificarea notarului care ar urma să valideze tranzacția este recomandat.O clauză extrem de importantă ce trebuie inclusă în contract este cea care îți dă dreptul sa renunti unilateral la tranzacție, din motive ce nu țin de tine, cum ar fi faptul ca banca nu iți mai oferă împrumutul. Prin similaritate, este nevoie și de o clauza care sa te protejeze dacă vânzătorul se răzgândește. Aici poți stipula restituirea integrala a avansului, într-un termen bine definit, eventual chiar o suma compensatorie.Un alt aspect important ar fi să faci plata finala, a restului de bani, in momentul in care si semnezi contractul, nu înainte, arata analiza manager.ro.