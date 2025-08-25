Mituri urbane despre procedura CIV

„Aud frecvent, de la cei care vin la RAR, diferite mituri despre proceduri sau legi care nu există. De curând, un domn a venit să ceară duplicatul CIV-ului pierdut, dar era convins că trebuie să publice un anunț în Monitorul Oficial. Am considerat important să clarificăm pașii corecți”, a transmis RAR într-o postare pe Facebook.

Duplicatul poate fi solicitat la orice reprezentanță RAR, indiferent de domiciliu, prin programare telefonică sau online, pe platforma oficială: RAR – programări