Parlamentul European și Comisia Europeană au ajuns la un acord de principiu asupra unor noi reguli privind permisul de conducere.

Una dintre modificări permite statelor UE să scurteze valabilitatea permisului de conducere pentru șoferii de peste 65 de ani.

Valabilitatea permisului auto pentru șoferii care au peste 70 de ani

În prezent, valabilitatea permisului de conducere este de 10 ani, indiferent de vârsta șoferului.

Dar, un proiect de lege adoptat de Senat stabilește o reducere a valabilității permisului auto pentru anumite categorii de șoferi.

„Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl și BE, deținute de persoane cu vârsta de 70 de ani și peste această vârstă este de 5 ani. […] Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere de toate categoriile deținute de persoane cu vârsta de 80 de ani și peste această vârstă este de 2 ani”, se precizează în legea adoptată de Senat.

Conform acestei reglementări, șoferii care au trecut de 70 de ani vor fi obligați să repete mai des examenele medicale de reînnoire a permisului auto.

Deocamdată, legea se află în dezbaterea Camerei Deputaților, care e for decizional. Așadar, valabilitatea tuturor permiselor de conducere rămâne și în 2025 de 10 ani pentru toate categoriile de permis.

Fișa medicală pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere trebuie avizată de șase medici specialiști, în mod obligatoriu.

Solicitantul este obligat să se prezinte pentru examinare la următoarele specializări:

medicină internă; ortopedie și traumatologie; neurologie; psihiatrie; ORL; oftalmologie.

În cazul celor care solicită fișa medicală pentru categoriile C, D sau E, este necesar și avizul medicului pneumolog. Documentul oficial poate fi consultat pe legislatie.just.ro.

Fișa medicală trebuie însoțită și de adeverința de boli cronice eliberată de medicul de familie.

Afecțiunile neuromotorii, precum scleroza multiplă sau boala Parkinson sunt incompatibile cu șofatul.

De asemenea, demența, problemele de vedere și de auz severe, precum și cele cardiace duc la suspendarea și chiar anularea dreptului de a conduce un autovehicul.

Conform legii, șoferii care suferă de epilepsie, vertij, boli de inimă sau diabet nu au dreptul de a urca la volanul unei mașini.

În plus, persoanele care au probleme de vedere trebuie să poarte ochelari de vedere sau lentile de contact. Folosirea acestora e obligatorie în timpul examinării medicale, altfel solicitantul nu va trece testarea oftalmologică.

De asemenea, cei care au afecțiuni cardiovasculare trebuie să demonstreze că urmează un tratament și să prezinte avizul unui medic specialist.

Ce trebuie să faci la vizita medicală

Ministerul Sănătății a elaborat un set de norme privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

„Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestui permis trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecţie, de cel puţin 0,5, când se utilizează ambii ochi. În plus, câmpul vizual orizontal trebuie să fie de cel puţin 120 de grade, extensia trebuie să fie de cel puţin 50 de grade la stânga şi la dreapta şi de 20 de grade ascendent şi descendent. Nu trebuie să existe deficienţe pe o rază de 20 de grade faţă de axul central”, se precizează în Ordinul Ministerului Sănătății.

Aceste norme nu țin cont de vârsta sau experiență persoanei care efectuează examenul medical. Ele sunt obligatorii pentru toți cei care doresc să conducă un autovehicul.

„Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazurile candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă probleme comportamentale grave datorite vârstei sau tulburări grave ale capacităţii de judecată, comportament ori adaptabilitate”, se mai precizează în Ordinul Ministerului Sănătății.

De asemenea, sunt stabilite o serie de norme minime pentru toate capitolele la care e testat un actual sau viitor șofer.

Medicii specialiști au obligația de a se asigura că persoana respectivă îndeplinește aceste condiții minimale. Iar cei care trec de test, primesc aviz pozitiv și pot obține o prelungire a valabilității permisului.

