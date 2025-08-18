Filmarea care a atras mii de reacții

În clipul publicat de Poliția Română, se vede cum o dubă rulează pe banda destinată exclusiv situațiilor de urgență, în timp ce restul șoferilor stau în trafic pe benzile regulamentare. Momentul a fost însoțit de un mesaj ironic din partea oamenilor legii:

„Ai vrut shortcut (scurtătură), ai primit short clip pe pagina Poliției, amendă și permisul reținut.”

Postarea a adunat mii de distribuiri și comentarii, mulți internauți apreciind modul inedit prin care autoritățile atrag atenția asupra unei probleme grave din trafic.

Sancțiuni și avertisment clar

Șoferul indisciplinat nu a scăpat nepedepsit: a fost amendat și a rămas fără permis pentru o perioadă determinată.

Reprezentanții Poliției au transmis din nou un mesaj ferm: banda de urgență nu este o scurtătură, ci un spațiu vital pentru echipajele de salvare sau pentru vehiculele aflate în situații critice.

„Și uite așa o să te vadă toată lumea. Banda de urgență este doar pentru urgențe!”, au subliniat oamenii legii.