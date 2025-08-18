Pericol pe Autostrada Soarelui: șofer de 71 de ani, surprins circulând pe contrasens

Scene șocante pe Autostrada A2, în zona Ovidiu. Un bărbat de 71 de ani a fost surprins conducând pe contrasens, punând în pericol viața sa și a celorlalți participanți la trafic.

Șoferii au încremenit când l-au văzut pe bărbat

Martorii au relatat că, după ce s-a blocat pe una dintre benzi, șoferul a început să îi certe pe ceilalți conducători auto, reproșându-le că nu îl lasă să înainteze. Situația putea degenera într-un accident grav, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Polițiștii sosiți la fața locului au reușit să îl oprească și să îl sancționeze conform legii. Bărbatul a primit amendă și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile.

Autoritățile reamintesc șoferilor importanța respectării regulilor de circulație, în special pe autostrăzi, unde viteza mare face ca orice greșeală să se poată transforma rapid într-o tragedie.